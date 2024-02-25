Trabzon'da iki otomobilin çarpıştığı kazda 6 kişi yaralanırken araçlar hurdaya döndü

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, edinilen bilgilere göre Beşikdüzü ilçesinden Vakfıkebir ilçesi yönüne seyir halinde olan K.B. (23) idaresindeki otomobil, Vakfıkebir Devlet Hastanesi mevkiinde içinde 5 kişinin yer aldığı 61 AGG 070 plakalı otomobile çarptı.

Kazada araçlar hurdaya dönerken, araç içerisindeki 6 kişi yaralandı. İhabr üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kimliği henüz kimliği belirlenemeyen 3 yaralının tedavileri sürerken, durumu ağır olan 61 AGG 070 plakalı araçtaki yaralılar A.O.K. (15) ve M.K.'nın (22) ise kaldırıldıkları hastanede entübe edildiği bildirildi.

Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.