Trabzon'da İmamoğlu standına bıçaklı saldırı! Yaralı var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon'da CHP Gençlik Kolları'nın Ekrem İmamoğlu'na yönelik imza kampanyası için kurdukları standa bir kişi tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda bir partili yaralandı. Yaralanan kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken saldırgan ise gözaltına alındı.

Trabzon'da CHP Gençlik Kolları'nın Ekrem İmamoğlu'na yönelik imza kampanyası için kurdukları standa kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda bir partilinin yaralandığı aktarıldı.

CHP Lideri Özgür Özel, Ramazan bayramı arifesinde İstanbul Maltepe'de düzenlenen büyük mitingde, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle Türkiye genelinde imza kampanyası başlatacaklarını duyurmuştu.

jj.webpÖzgür Özel, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da 30 Mart tarihinde "Adayımızı yanımızda, sandığımızı önümüzde istiyoruz" sloganıyla imza kampanyasını başlattı.

BIÇAKLI SALDIRI YAPILDI

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Trabzon'da başlatılan imza kampanyası devam ederken Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan CHP standında bıçaklı saldırı meydana geldi. Bir şahıs tarafından sözlü tartışmayla başlayan olay daha sonra bıçaklı saldırıya döndü. Çevredeki yurttaşlar bıçaklı saldırganı uzaklaştırmayınca tartışmaya devam eden şahıs elindeki bıçakla standı devirdi ve bir partiliyi yaraladı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

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Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

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