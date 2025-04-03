Trabzon'da İmamoğlu standına bıçaklı saldırı! Yaralı var

Trabzon'da CHP Gençlik Kolları'nın Ekrem İmamoğlu'na yönelik imza kampanyası için kurdukları standa kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda bir partilinin yaralandığı aktarıldı.

CHP Lideri Özgür Özel, Ramazan bayramı arifesinde İstanbul Maltepe'de düzenlenen büyük mitingde, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle Türkiye genelinde imza kampanyası başlatacaklarını duyurmuştu.

Özgür Özel, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da 30 Mart tarihinde "Adayımızı yanımızda, sandığımızı önümüzde istiyoruz" sloganıyla imza kampanyasını başlattı.

BIÇAKLI SALDIRI YAPILDI

Trabzon'da başlatılan imza kampanyası devam ederken Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan CHP standında bıçaklı saldırı meydana geldi. Bir şahıs tarafından sözlü tartışmayla başlayan olay daha sonra bıçaklı saldırıya döndü. Çevredeki yurttaşlar bıçaklı saldırganı uzaklaştırmayınca tartışmaya devam eden şahıs elindeki bıçakla standı devirdi ve bir partiliyi yaraladı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.