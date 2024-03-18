Trabzon'da karayolunda heyelan

Kaynak: İHA
Trabzon'da karayolunda heyelan
Trabzon'un Of ile Hayrat ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda dün gece heyelan meydana gelirken, olayda herhangi bir can ve mal kaybı oluşmadı.

Trabzon'un Of-Hayrat Karayolu çalışması sırasında dün itibariyle yolda kayma meydana geldi.

Yol çalışması ve yağmurunda etkisiyle oluşan yol kayması sonucu herhangi bir can ve mal kaybı oluşmazken, tek taraflı ve tali yollardan kontrollü bir şekilde trafiğe açılan yolda, duvar yapım çalışmaları sürüyor.

"KONTROLLÜ OLARAK TRAFİKTE GEÇİŞLERİ SAĞLIYORUZ"

Yaklaşık iki aydır yol yapım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden yol yapım firma sahibi Hasan Taşkara, "İki gündür bu mevkide taş duvar çalışması yapıyorduk. Temeli döktük. İki gündür yağmurunda etkisiyle duvarın arkasında kayma oldu. Herhangi bir olumsuzluk yok. Kontrollü olarak trafikte geçişleri sağlıyoruz. Bu gün akşama kadar yolu trafiğe tamamen açmayı planlıyoruz" dedi.

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