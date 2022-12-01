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Koronadan hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının ismi parkta yaşatılacak

Trabzon’un Ortahisar Belediyesi Covid-19 pandemi sürecinde kendi hayatlarını riske atarak fedakârlıklarıyla birçok hayat kurtaran sağlık çalışanları için 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Sağlıkçılar Parkı’nı hizmete açıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 15:45
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Trabzon'da korona virüs salgınından hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının ismi parkta yaşatılacak

Koronadan hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının ismi parkta yaşatılacak
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İHA’nın haberine göre; Parkta incelemelerde bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bütün dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisinde Trabzon’da vefat eden doktorlar ile sağlık çalışanlarının isimlerinin parkta yaşatılacağını dile getirdi. Parkın bütünüyle tamamlandığını belirten Başkan Genç, 14 Mart Tıp Bayramı’nda da resmi olarak hizmete açılacağını ifade etti.

Sağlık çalışanlarına karşı bir nebze de olsa vefa borcunu yerine getirdiklerini ifade eden Genç şunları dile getirdi:

“Bütün dünyayı kasıp kavuran kovid-19 pandemisinde en büyük fedakârlığı yapan kesim hiç şüphesiz ki, sağlık çalışanlarımızdı. Gece gündüz demeden büyük zorluklarla mücadele ederek birçok hastanın sağlığına kavuşmasını sağladılar. Başka yaşamları kurtarmak için kendi hayatlarını da riske attılar. Bu süreçte maalesef birçok doktorumuzu ve sağlık çalışanımızı kaybettik. Bir kez daha onlara Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Şehrimizde bu süreçte vefat eden sağlık çalışanlarımızın isimlerini yaşatacağımıza dair söz vermiştik. Bir nebze de olsa onlara karşı vefa borcumuzu ödemek için 3 Nolu Erdoğdu Mahallemizdeki yeni bir parkımıza Sağlıkçılar Parkı ismini vermeyi uygun gördük. Parkımızın bütün çalışmaları bitmiş ve vatandaşlarımızın kullanımına hazır durumda. Parkımızı inşallah, doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız için çok önemli bir gün 14 Mart Tıp Bayramı’nda onların da katılımıyla birlikte resmi olarak hizmete açacağız”

Toplamda 9 bin 450 metrekare alandan oluşan Sağlıkçılar Parkı’nın, 3. Bin 240 metrekaresi sert zeminden oluşuyor. 600 metrekare çocuk oyun alanının da bulunduğu parkta, 28 adet oturma bankı ve bir kafe bulunuyor. Ayrıca parkta vatandaşların spor yapabileceği birçok spor aleti de yer alıyor.

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