Trabzon’da okul kantinlerine zabıta denetimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzon’da okul kantinlerine zabıta denetimi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Akçaabat ilçesindeki okul kantinlerinde temizlik, fiyat etiketi ve ruhsat denetimleri yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Akçaabat ilçesindeki okul kantinlerinde denetimler gerçekleştirdi. Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Ticaret İl Müdürlüğü, Akçaabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, Yaylacık, Söğütlü ve Yıldızlı mahallelerinde bulunan 5 okulun kantin ve yemekhanelerinde kontroller yaptı.

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Denetimlerde fiyat etiketi, temizlik, iş yeri açma ruhsatı gibi unsurlar kontrol edilerek eksiklikler tespit edildi ve kantin işletmecilerine uyarılar yapıldı.

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmesi en öncelikli görevimizdir. Denetimlerimiz tüm okullarda devam edecektir ve hiçbir olumsuzluğa müsaade edilmeyecektir" denildi.

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