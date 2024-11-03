Trabzon'da olağanüstü güvenlik önlemleri! Büyük maça saatler kala...

İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na dün akşam gelen sarı-lacivertliler, buradan kampa gireceği otele güvenlik önlemleri eşliğinde hareket etti.
Fenerbahçe kafilesini, otelin önünde sarı-lacivertli taraftarlar karşılarken, taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
GEÇEN SEZON YAŞANANLARIN ETKİSİ
Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını desteklemekten mağrum olacak. Geçen sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından olaylar çıkmıştı.
OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Trabzon İl Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verirken, müsabakada 3 bin 500 görevlinin yer alacağı belirtildi.