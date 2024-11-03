Trabzon'da olağanüstü güvenlik önlemleri! Büyük maça saatler kala...

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Trabzon'da olağanüstü güvenlik önlemleri! Büyük maça saatler kala...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün oynanacak karşılaşmada Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Trabzon'a olağanüstü güvenlik önlemleriyle geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na dün akşam gelen sarı-lacivertliler, buradan kampa gireceği otele güvenlik önlemleri eşliğinde hareket etti.

Fenerbahçe kafilesini, otelin önünde sarı-lacivertli taraftarlar karşılarken, taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

GEÇEN SEZON YAŞANANLARIN ETKİSİ

Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını desteklemekten mağrum olacak. Geçen sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından olaylar çıkmıştı.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Trabzon İl Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verirken, müsabakada 3 bin 500 görevlinin yer alacağı belirtildi.

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