Trabzon’da rota kesinleşti: Maksim Samorodov

Turgay Beşyıldız YENİÇAĞ

Trabzonspor'un ara transfer dönemi için forvet arayışında olduğu belirtildi. Özellikle son dönemde Kazak basınında çıkan haberlere göre; Bordo Mavililer, Maksim Samudorov'u mercek altına almış durumda.

En son bu hafta içi oynanan UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki Slovenya-Kazakistan karşılaşmasında, sol kanat ve 10 numara oynayan 21 yaşındaki oyuncu takip edildi.

Rusça ve Kazakça yayın yapan bazı gazete ve haber sitelerinde yer alan ifadelerde, "Türkiye’den gelen bir scout ekibi, Slovenya-Kazakistan maçında iki Kazak futbolcuyu izledi. Bunlardan biri olan Maksim için her iki tarafın temsilcileri arasındaki görüşmeler devam ediyor. İlgilenen takımlar listesinde başta Türkiye’den Trabzonspor bulunuyor. Trabzonspor, devre arasında forvet hattını güçlendirmek için forvet oyuncusu Maxim Samorodov'a odaklandı" satırlarına yer verdi.

Trabzonspor’da, Chief Scout Eren Mert’in başında olduğu yeni gözlem ekibi, belirlenen futbolcuları izleme konusunda, bu hafta içi Avrupa ve Dünya’nın bazı ülkelerindeki milli maçları seyretti. Ekibin izlediği oyunculardan biri de, A Milli Takım formasını 10 kez giyen Maksim Samorodov oldu.

Slovenya’nın, kendi sahasında 2-1 yendiği konuk ekip Kazakistan A Milli Takımının sol kanat oyuncusunun; Türk vatandaşlarına tanınan, aynı haklardan yararlanabildiği mavi kart uygulaması ile oynama hakkının bulunması, bu transferin gerçekleşmesine kolaylık sağlayabilir gözüyle bakılıyor. Çünkü; Trabzonspor’un yabancı oyuncu kontenjanı dolu.

Kazakistan-Aktyubinsk doğumlu 1.78 boyundaki; sol kanat, sağ kanat, forvet ve 10 numara oynayan golcü oyuncu, bugüne kadar olan kariyerindeki 99 karşılaşmada 16 gol, 14 asist kaydetti.

Kazakistan Premiar Liga ekiplerinden Aktobe FC forması giyen ve piyasa değeri en fazla 800 bin Euro olan oyuncu için şimdilik olumlu bakan bordo-mavililerin teknik patron Abdullah Avcı’nın hedefi, takımda kadro derinliği oluşturmak.

Milli arada bu yönde çalışmalarına başlayan Avcı, devre arasında takımdan ayrılabilme ihtimali olan 2-3 oyuncunun yerine alınacak, 1-2 isimden biri olabilecek Kazak oyuncuya sıcak bakıyor.