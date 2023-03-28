Trabzon'da şiddetli fırtına

Ortahisar ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla bazı bölgelerde ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, inşaatlardan uçan malzemeler ise çevredeki araçlara zarar verdi.

Boztepe Mahallesi'nde 61 metre uzunluğundaki direkteki Türk bayrağı da rüzgar nedeniyle zarar gördü. Bayrağın bulunduğu yerden alındığı, rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından yerine yenisinin asılacağı öğrenildi.

Ganita mevkisindeki otoparkta kırılan korkulukların kafasına çarpması sonucu yaralanan kişi özel hastaneye kaldırıldı.

Vakfıkebir ilçesinde de şiddetli fırtına halı sahanın direklerinin yıkılmasına yol açtı.

Yola devrilen ağaçları kaldırmaya çalışan Vakfıkebir Belediyesi personeli C.B. de bacağına düşen ağaç parçası nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.