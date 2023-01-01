Vitor Hugo: Trabzon'da tarih yazmaya devam edeceğim

Trabzonspor'un savunmadaki bel kemiği Vitor Hugo, Brezilya'nın Oalspor Gazetesi'ne, "Bordo Mavili formayla 100 maça ulaşmaktan onur duyuyorum" dedi.

Vitor Hugo, "Türkiye'nin devlerinden Trabzonspor için 100 maça ulaşmak benim için büyük onur. Bu formayla tarih yazmaya devam etmeyi umuyorum, bunun için çok çalışacağım kolektif ve bireysel başarılarla dolu bir yıldı.

Geçen sezonu Türkiye Şampiyonası'nın tarihi unvanıyla kapattık, bu sezona Süper Kupa ile başladık. Maçların çoğunda oynayabildim ve şimdiye kadar yaptığımız her şey için çok mutluyum" dedi.

İşte Vitor Hugo'nun Trabzonspor karnesi

2020 - 13 maç

2021 - 43 maç

2022 - 44 maç

Toplam: 100 maç