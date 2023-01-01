1 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Vitor Hugo: Trabzon'da tarih yazmaya devam edeceğim

Vitor Hugo: Trabzon'da tarih yazmaya devam edeceğim

Bordo mavili formayı 100 kez giyen Vitor Hugo Brezilya basınına konuştu.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 10:24
Takip Et

''Trabzon'da tarih yazmaya devam edeceğim'' Vitor Hugo'dan açıklamalar

Vitor Hugo: Trabzon'da tarih yazmaya devam edeceğim
+
Aa
-

Trabzonspor'un savunmadaki bel kemiği Vitor Hugo, Brezilya'nın Oalspor Gazetesi'ne, "Bordo Mavili formayla 100 maça ulaşmaktan onur duyuyorum" dedi.

Vitor Hugo, "Türkiye'nin devlerinden Trabzonspor için 100 maça ulaşmak benim için büyük onur. Bu formayla tarih yazmaya devam etmeyi umuyorum, bunun için çok çalışacağım kolektif ve bireysel başarılarla dolu bir yıldı.

Geçen sezonu Türkiye Şampiyonası'nın tarihi unvanıyla kapattık, bu sezona Süper Kupa ile başladık. Maçların çoğunda oynayabildim ve şimdiye kadar yaptığımız her şey için çok mutluyum" dedi.

İşte Vitor Hugo'nun Trabzonspor karnesi 

2020 - 13 maç
2021 - 43 maç
2022 - 44 maç
Toplam: 100 maç

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
1
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
2
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
3
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
4
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
5
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
6
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
7
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
﻿İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
﻿İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
﻿Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı
﻿Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı
﻿Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı
﻿Alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi
﻿Alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi
﻿Alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi
﻿Yeditepe Üniversitesi akademik personel alacak​​​​​​​
﻿Yeditepe Üniversitesi akademik personel alacak​​​​​​​
﻿Yeditepe Üniversitesi akademik personel alacak​​​​​​​
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.