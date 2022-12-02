Trabzon’da otomobil karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde ilçenin Moloz mevkiindeki yaya geçidinde meydana geldi.

Beşirli istikametinden Değirmendere istikametine gitmekte olan E.O yönetimindeki 61 AFN 643 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hayri Özdemir (73) ve Fatma Çakır’a (52) çarptı. Çevredekiler vatandaşlar kazayı görerek hemen 112’ye haber verirken, kazada ağır yaralanan Hayri Özdemir ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne, Fatma Çakır ise Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.



(Kaynak: İHA)