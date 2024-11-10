Trabzon’da yerel basın Çaykur Rizespor mağlubiyetine böyle tepki gösterdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon’da yerel basın Çaykur Rizespor mağlubiyetine böyle tepki gösterdi

Trabzonspor’un Çeykur Rizespor’a 3-1 mağlup olduğu Süper Lig mücadelesi Trabzon yerel basınında tepkiyle karşılandı. Yerel gazeteler “Bu takım kimi yenecek” şeklinde başlık attı.

Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşılaştı. Çaykur Rizespor 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor, 23. dakikada Visca ile öne geçerken yanıt 45+10. dakikada Hadziahmetovic'ten geldi.

Dakikalar 71'i gösterdiğinde ise sahneye Akintola çıktı ve Rizespor geri döndü. Son sözü ise 81. dakikada Olawoyin söyledi.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 13'e yükseltti. Son 3 maçını kaybeden Trabzonspor ise 12 puanda kaldı.

TRABZON YEREL BASINI MANŞETLERE BÖYLE TAŞIDI

Trabzonspor’un deplasmanda Çaykur Rizespor’a karşı aldığı mağlubiyeti Trabzon yerel basını manşetlere taşıdı. Maçla ilgili atılan manşetlerde bordo mavililerin oynadığı kötü futbola tepkiler yer aldı.

Trabzon’daki yerel gazetelerin attığı manşetler şöyle:

ekran-goruntusu-2024-11-10-122301.png

ekran-goruntusu-2024-11-10-122244.png

ekran-goruntusu-2024-11-10-122227.png

Son Haberler
Beşiktaş ve Galatasaray’da forma giymişti. Futbolu bıraktığını resmen duyurdu
Beşiktaş ve Galatasaray’da forma giymişti. Futbolu bıraktığını resmen duyurdu
Trabzon’da yerel basın Çaykur Rizespor mağlubiyetine böyle tepki gösterdi
Trabzon’da yerel basın Çaykur Rizespor mağlubiyetine böyle tepki gösterdi
Zeytin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Zeytin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı
Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı
Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı