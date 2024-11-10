Trabzon’da yerel basın Çaykur Rizespor mağlubiyetine böyle tepki gösterdi

Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşılaştı. Çaykur Rizespor 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor, 23. dakikada Visca ile öne geçerken yanıt 45+10. dakikada Hadziahmetovic'ten geldi.

Dakikalar 71'i gösterdiğinde ise sahneye Akintola çıktı ve Rizespor geri döndü. Son sözü ise 81. dakikada Olawoyin söyledi.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 13'e yükseltti. Son 3 maçını kaybeden Trabzonspor ise 12 puanda kaldı.

TRABZON YEREL BASINI MANŞETLERE BÖYLE TAŞIDI

Trabzonspor’un deplasmanda Çaykur Rizespor’a karşı aldığı mağlubiyeti Trabzon yerel basını manşetlere taşıdı. Maçla ilgili atılan manşetlerde bordo mavililerin oynadığı kötü futbola tepkiler yer aldı.

Trabzon’daki yerel gazetelerin attığı manşetler şöyle: