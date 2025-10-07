Trabzon’dan sonra Artvin! Hopa-Arhavi açıklarında insansız deniz aracı

Kaynak: AA
Trabzon’dan sonra Artvin! Hopa-Arhavi açıklarında insansız deniz aracı

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde insansız deniz aracı bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hopa açıklarında bir teknedeki balıkçılar deniz yüzeyinde bir cisim olduğunu görerek, durumu Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

aw553329-03-0dbk.webp

BÖLGEYE SAHİL GÜVENLİK BOTU GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede cismin insansız deniz aracı olduğu belirlendi. Ekipler tarafından denizde çevre emniyeti alındı.

DAHA ÖNCE DE TRABZON'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, insansız deniz aracının 29 Eylül 2025'te Trabzon'un Çarşıbaşı açıklarında bulunan insansız deniz aracıyla aynı model olduğu belirtildi.

