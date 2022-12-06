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Şota'nın Trabzonlu garsonla yaşadığı süt anısı herkesi kahkaya boğdu

Şota ve Arçil Trabzon'a ilk geldiklerinde bir garson ile yaşadıkları "Sütlü Kahve" anısı herkesi kahkahalara boğdu. Şota, Arçil ve babasının garsona sütü anlatma çabalarının yayınlandığı video yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 13:12
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Trabzonlu garsondan süt istemeye çalışan Şota'ya limon getirdiler

Şota'nın Trabzonlu garsonla yaşadığı süt anısı herkesi kahkaya boğdu
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Beyaz'a konuk olan Trabzonspor'un efsane oyuncularından Şota, kardeşi Arçil ve babası ile birlikteyken Trabzon'da yaşadıkları sütlü kahve siparişi hikayesini anlattı.

Siparişi verirken bir türlü sütü anlatamayan gürcü ailenin Türkçe bilgisinin az olduğu o zamanlardaki komik anısı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

YENİ TAKIMI MERAK KONUSU

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'de yaşanan düşüş sonrası yolların ayrıldığı Şota Arveladze'nin yeni adresi için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Gürcü hocanın Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Omonia Nicosia'nın başına geçebileceği belirtildi.

Hull City ile Championship'te sezona iyi bir başlangıç gerçekleştiren Şota Arveladze, sonrasında yaşanan keskin düşüş ile görevinden alınmıştı.

Hull City'de üst üste kaybedilen 4 maçın ardından Luton Town ile karşılaşmaya saatler kala 30 Eylül'de Şota Arveladze'nin görevine son verilmişti.

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