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Trabzonlu genç Paris’te sokak ortasında vuruldu

Fransa'nın başkenti Paris'te okul çıkışı evine giderken sokakta başından vurulan mimarlık fakültesi öğrencisi Trabzonlu 19 yaşındaki Akın Genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 10:48
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Trabzonlu genç Akın Genç Paris’te sokak ortasında vuruldu

Trabzonlu genç Paris’te sokak ortasında vuruldu
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Olay, perşembe günü akşam saatlerinde Paris’te Aulnay Sous Bois’de meydana geldi. Kentte güzel sanatlar fakültesinde mimarlık eğitimi gören Trabzonlu Akın Genç, okul çıkışı evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu.

Kanlar içerisinde yerde kala Genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gençin ölümü ile ilgili Fransız polisi soruşturma başlatırken, cenazenin otopsi sonrası defnedilmek üzere Trabzona getirileceği öğrenildi. 2 kardeşi olan Akın Genç’in ailesi ile birlikte ülkede yaşadığı öğrenildi.

YAVRUMUZ HAYATTAN KOPARILDI

Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, Akın Genç’in Fransa’nın başkenti Paris’te mimarlık okuduğunu belirterek, “Evine giderken henüz kimliği belirlenemeyen kişi arkasından gelerek kafasına yakın mesafeden ateş etti. Ambulansların mahalleye gelmesi ile babası Asım Genç oğlunun neden halen eve gelmediğini merak edince camdan sokağa doğru bakmış. Ambulansların yanına gidince oğlunun kanlar içinde yerde yattığını görmüş. Hain saldırıda gencecik yavrumuz maalesef hayattan koparıldı. Katilin bir an önce bulunması ve cezasını çekmesi tek tesellimiz olacaktır. Adli bir vaka olduğu için cenaze işlemleri bir haftayı bulacaktır. Başta genç ailesi olmak üzere tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum” dedi.

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Çiğdem
17.12.2022 11:06
Mekânı cennet olsun, çok üzüldüm.Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın.Ailesine sabır diliyorum.  
 
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