Trabzonlular’a ücretsiz psikolog hizmeti verilecek

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trabzonlular’a ücretsiz psikolog hizmeti verilecek

Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ücretsiz olarak psikolog hizmeti verilecek.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon'un belediye başkanı olarak istiyorum ki bütün hemşehrilerimiz en mutlu şehirde yaşasın. Bu da sadece yol yapmakla, doğal gazı getirmekle ya da içme suyunu tedarik etmekle mümkün olmuyor. Vatandaşlarımızın sorunlarını, sıkıntılarını, dertlerini uzman gözüyle de dinleyerek çözüm oluşturma konusunda adım atmak istedik" ifadelerini kullandı.

"Bir sonraki aşamada çocuklarla ilgili birimimizi de açacağız" diyen Genç "Bu da çok kıymetli. Psikolojik olarak danışacakları güzel bir merkezi hizmete alıyoruz. Burada güçlü bir ekibimiz var. İstiyoruz ki halkımız daha mutlu olsun. Her birinin yanında olmak istiyoruz. Ücretsiz hizmet vereceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın" şeklinde konuştu.

Merkezde görevli Uzman Klinik Psikolog Enes Bülbül ise "Danışmanlık ve eğitim merkezimiz Trabzon Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden her yaştan kişiye yönelik olarak bireylerin ve ailelerin psiko-sosyal girişimlerine katkıda bulunmak ihtiyaç duyulan alanlarda psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmeti sunmaktadır. Hizmetlerimizden bir tanesi psikolojik danışmanlık hizmeti bir diğeri ise eğitim hizmetleri. Danışmanlık hizmetlerimiz bireysel psikolojik danışmanlık, grup terapisi, aile danışmanlığı, evlilik terapisi yani çift terapisi şeklindedir. Çok yakın zamanda çocuk terapileri ve çocuk testleri alanlarında da hizmet vermeye başlayacağız. Diğer hizmetimiz evlilik okulu, psikoloji söyleşileri ve personel eğitimleri gibi eğitim hizmetlerimizdir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi törenle hizmete açıldı.

Trabzonlular’a ücretsiz psikolog hizmeti verilecek

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