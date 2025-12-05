Başakşehir ve Konyaspor galibiyetleriyle çıkışa geçen Trabzonspor, derbinin berabere bitmesiyle Galatasaray’la farkı 2’ye, Fenerbahçe ile 1 puana indirmişti.

Kupada Vanspor’u rotasyonlu kadroyla geçmeyi başaran bordo-mavililerde tüm odak Göztepe maçına dönerken sakatlık ve ceza problemleri teknik ekibi zorluyor.

ÜÇ İSMİN TEDAVİSİ YOĞUNLAŞTI

Orta sahada önemli bir rol üstlenen Ouali cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Bu nedenle merkezde görev alan Tim Jabol Folcarelli’nin yetiştirilmesi için yoğun çaba gösteriliyor.

Felipe Augusto için tedavi olumlu ilerlerken stoper hattında kritik öneme sahip Stefan Savic için de yoğun bir program uygulanıyor.

KRİTİK KARAR MAÇ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Trabzonspor, kritik Göztepe deplasmanı öncesi üç oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Folcarelli, Augusto ve Savic için yürütülen yoğun tedavi programı, hem maç planını hem de kadro dengesini doğrudan belirleyecek. Bordo-mavililerde gözler pazar gününe çevrilmiş durumda.