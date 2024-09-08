Trabzonspor ayaklandı. Beşiktaş'a çok sert Şenol Güneş tepkisi

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'ın, katıldığı bir televizyon programında Şenol Güneş'e yönelik sözleri Trabzonspor camiasında tepkiyle karşılanmıştı.

Vardar, "Ben Şenol Hoca'nın da içten gönülden Beşiktaş'a çok sevgi dolu çok saygı duyduğuna eminim. Ama Trabzonlu, Trabzon şehri ve Trabzonspor Kulübünün ihtiyacı olduğu bu dönem orada görev alıyor. Umut ederiz, gideriz kazanırız. Şenol Hoca'ya çiftte mutluluk yaşattırırız diyeceğim şimdi de neyse. Böyle bir durum yani" demişti.

Bu sözlere en sert tepkiyi Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral gösterdi. “Şenol Güneş hep bizimdi sonsuza kadar da bizim kalacak” yorumunu yapan Saral, "Öncelikle şunu vurgulamak isterim ki, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, Trabzonspor'un tarihinde özel bir yere sahiptir ve kulübün başarılarına büyük katkı sağlamış önemli bir futbol adamıdır. Hem oyunculuk kariyerinde hem de teknik direktörlük döneminde Trabzonspor'un şampiyonluklarına imza atmıştır. Liderlik vasıfları, futbol zekası ve disiplinli yaklaşımıyla gerek saha içinde gerekse saha dışında örnek karakterdir" dedi.

Taner Saral şöyle devam etti:

"Futbolda ahlak önemlidir ve yöneticilerin bu alanda nasıl davranması gerektiği malumunuzdur. Yöneticilerin popülist söylemlerde bulunarak şaklabanlığa soyunması, ciddiyetten uzaklaşmasına ayrıca kulüp imajının zarar görmesine yol açar. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar’ın bir sosyal medya platformundaki açıklamaları işte bu bahsettiğimiz ‘şaklabanlığın’ tezahürüdür. Trabzonspor’un efsanesi Şenol Güneş’in ismi üzerinden şaklabanlık sergilenmesini asla kabul edemeyiz. Beşiktaş’a teknik adamlığı döneminde şampiyonluklar yaşatmış Sayın Güneş’in bugün kendi evi ve takımıyla yeniden buluşmasını hazmedemeyen Vardar’ın korkusunu elbette anlıyoruz. Ancak buna gerek yoktu."

"Futbol sahada oynanan bir oyundur. Asbaşkanlık makamındaki birisinin sahanın içinden çıkarak saha dışında etik ve ahlaki değerlere uygun davranmaması aslında ‘kendisini’ tarif etmektedir. Söz konusu şahsa tavsiyemiz bundan sonra yüzümüze karşı söylemeyeceği ifadeleri ‘sosyal medya trolü’ gibi anlatmamasıdır. Birileri sosyal medya trolü gibi davranmaya devam ede dursun bizler, doğruyu temsil etmek ve sporun pozitif değerlerini yansıtmak, futbol camiasının daha sağlıklı ve saygın bir yapıya kavuşması için mücadele edeceğiz. Son olarak Şenol Güneş hep bizimdi, sonsuza kadar da bizim kalacaktır."