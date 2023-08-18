Trabzonspor Baniya transferinin maliyetini açıkladı.

Bordo-mavililer, Karagümrük'ten transfer edilen Rayyan Baniya ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Baniya transferinin maliyetini açıkladı.

Trabzonspor Karagümrük’ten kadrosuna kattığı 24 yaşındaki stoper Rayyan Baniya’nın maliyetini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 750.000.-Eur garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 800.000.-Eur garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonu için 850.000.-Eur garanti ücret 2026-2027 futbol sezonu için 900.000.-Eur garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2027-2028 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır” İfadelerine yer verildi.

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