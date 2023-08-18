Trabzonspor Baniya transferinin maliyetini açıkladı.

Trabzonspor Karagümrük’ten kadrosuna kattığı 24 yaşındaki stoper Rayyan Baniya’nın maliyetini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 750.000.-Eur garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 800.000.-Eur garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonu için 850.000.-Eur garanti ücret 2026-2027 futbol sezonu için 900.000.-Eur garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2027-2028 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır” İfadelerine yer verildi.