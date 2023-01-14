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Abdullah Avcı'dan flaş Hamsik kararı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir maçının 11'ini belirledi

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 08:11
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Trabzonspor Başakşehir karşısında

Abdullah Avcı'dan flaş Hamsik kararı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam Başakşehir'le karşılaşacak.

Geçen hafta Alanyaspor deplasmanından 5-0 gibi ağır bir yenilgiyle dönen bordo mavili takım, ligin güçlü takımı Başakşehir karşısında yarasını sarmaya çalışacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Hamsik'i bu kez ilk 11'de oynatmayı kararlaştırdığı öğrenildi.

Bordo mavili takımın saat 19.00'da başlayacak maça şu 11'le çıkması bekleniyor:

Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez

Başakşehir'in 11'i ise şöyle:

Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz, Berkay, Serdar, Okaka.

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