Abdullah Avcı'dan flaş Hamsik kararı

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam Başakşehir'le karşılaşacak.
Geçen hafta Alanyaspor deplasmanından 5-0 gibi ağır bir yenilgiyle dönen bordo mavili takım, ligin güçlü takımı Başakşehir karşısında yarasını sarmaya çalışacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Hamsik'i bu kez ilk 11'de oynatmayı kararlaştırdığı öğrenildi.
Bordo mavili takımın saat 19.00'da başlayacak maça şu 11'le çıkması bekleniyor:
Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez
Başakşehir'in 11'i ise şöyle:
Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz, Berkay, Serdar, Okaka.
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