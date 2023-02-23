Gözler Basel'de. Trabzonspor nasıl tur atlar?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play off rövanşında İsviçre’nin Basel takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Saat 23.00'te başlayacak maçı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönecek.

Karşılaşma TV8'den şifresiz canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Temsilcimiz Trabzon'daki ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

Bordo mavili takım her türlü beraberlik veya galibiyet halinde turu geçecek.

Basel’in her türlü tek farklı galibiyetleri maçın uzamasına neden olacak.

İki ve daha farklı yenilgiler ise takımımızın elenmesine yol açacak.