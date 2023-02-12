Ahmet Ağaoğlu'dan taraftara çağrı

Bordo-mavili kulüp tarafından yayımlanan video mesajında Ağaoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları Basel karşılaşması öncesi taraftarlara seslenerek, Türkiye'nin çok büyük bir felaket ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Depremin ilk saatleriyle birlikte hem Trabzon Valisi hem de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın özverili çalışmaları, Trabzonsporlular ve Trabzonluların insanüstü gayretleriyle bölgeye ilk yardım tırlarını ulaştıran şehir ile takım olduklarını kaydeden Ağaoğlu, "Yaşadığımız felaketin boyutları çok büyük. 15 milyon insanımızı direkt etkileyen ve ülkemizin gayrisafi milli hasılasının yüzde 14'ünü teşkil eden, ciddi şekilde hasara uğratan bir felaket ile karşı karşıyayız." dedi.

Ağaoğlu, ilk günden itibaren taraftarların 200'e yakın yardım tırını bölgeye ulaştırmada çok büyük gayretleri olduğunu vurgulayarak, "Tüm ülkenin beğenisini ve takdirini kazandık. Bugün gelmiş olduğumuz noktada ise yardımlar devam etmekte. Sürekli olarak bölgeye yardım ulaşmakta. Bu heyecanımızı hiçbir şekilde kaybetmeden, yetkililerin talimatları ve direktifleri doğrultusunda yardım çabalarımızı sürdürmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

MAÇIN TÜM GELİRİ AFAD'A BAĞIŞLANACAK

Trabzonspor'un sadece bir futbol kulübü değil, bölgenin en önemli sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu bu süreçte net bir şekilde gösterdiklerini ifade eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Hepinizin bildiği gibi 16 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te UEFA Avrupa Konferans Ligi takvimi dahilinde oynamak zorunda olduğumuz bir maçımız var. Bu maçta Trabzonspor'un, Trabzonluların hassasiyetlerini gösterebileceği ve bu yardımların devamlılığını, sürekliliğini temin edecek bir faaliyet içerisinde bulunma düşüncemizle, bu maçımızın tüm gelirini AFAD'a bağışlamak ve yaraları maddi anlamda bir ölçü de olsun sarabilmek için karar almış bulunuyoruz.

Burada en büyük özveriyi kombine bilet sahipleri olan siz değerli Trabzonsporlulardan bekliyoruz. Tek sefere mahsus olmak üzere kombine biletlerimizi bir kenara bırakıp, bilet alarak bu maça gelip, elde edilecek gelirle yaraları bir ölçüde de olsun sarabilmek için sizlerin yardımına ihtiyacımız var."

Ağaoğlu, bordo-mavili takımın oynayacağı maça başta UEFA Başkanı Aleksander Ceferin olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile yönetim kurulu üyelerini ve tüm Süper Lig kulüplerinin başkanlarını davet ettiklerini aktardı.

"Şu ana kadar hemen hemen bütün kulüp başkanlarımızdan bilet alarak bu maça geleceklerinin teyidini almış bulunmaktayız." diyen Ağaoğlu, "Oynayacağımız müsabakayı sadece bir futbol maçı olarak değerlendirmememiz lazım. Belki de önümüze çıkan bu yardım çalışmalarının devamlılığını sağlayabilecek en önemli fırsatlardan biri olarak değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. 16 Şubat Perşembe akşamı tribünlerin tıklım tıklım dolacağını umut ediyorum.

Trabzon insanı, Trabzonspor'a gönül vermiş milyonlarca taraftarın ruhunun depremzedeler için o statta atacağını hem belirli ölçüde maddi hem de duygusal ve manevi olarak depremzedelerin yanında olduğumuzu göstermemiz için çok büyük bir fırsat olarak görüyorum. Her türlü desteğinizi bekliyorum. Gösterecek olduğunuz hassasiyetten dolayı şimdiden çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.