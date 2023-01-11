11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı açıklaması

Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldiklerini belirterek, "Alınacak tedbirleri, yapılacak olan çalışmaları, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik" dedi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 16:07
Takip Et

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı açıklaması

Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı açıklaması
+
Aa
-

Ağaoğlu, AA muhabirine, teknik direktör Abdullah Avcı ile bugün İstanbul'da bir araya geldiklerini ve bu görüşmede genel bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Son hafta alınan saha sonuçları ve ileriye dönük olarak kısa ve orta vadede yapacakları çalışmalar ile alacakları önlemler konusunda geniş kapsamlı bir değerlendirmede bulunduklarını vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Alınacak tedbirleri, yapılacak olan çalışmaları, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik. Kamuoyunun da bundan herhangi bir endişesi, şüphesi olmasın.

Her zamanki gibi takımımıza, hocamıza güveniyoruz. Taraftarımıza göstermiş olduğu sabırdan dolayı teşekkür ediyoruz. Saha sonuçlarının onları hepimizden fazla üzdüğünü biliyoruz.

Göstermiş oldukları destekten dolayı taraftarlarımıza, camiaya minnettarız. Onların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
1
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
2
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
3
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
5
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿Doğukan Sinik geri döndü
6
﻿Doğukan Sinik geri döndü
﻿Doğukan Sinik geri döndü
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
7
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Belçika polisinden maaş zammı protestosu. Bu sefer onlar eylem yaptı
﻿Belçika polisinden maaş zammı protestosu. Bu sefer onlar eylem yaptı
﻿Belçika polisinden maaş zammı protestosu. Bu sefer onlar eylem yaptı
﻿Baba oğul aynı bölümde okuyor
﻿Baba oğul aynı bölümde okuyor
﻿Baba oğul aynı bölümde okuyor
﻿Tofaş Fabrikası'nda şok ölüm
﻿Tofaş Fabrikası'nda şok ölüm
﻿Tofaş Fabrikası'nda şok ölüm
﻿Kabil'de patlama: Ölü ve yaralılar var
﻿Kabil'de patlama: Ölü ve yaralılar var
﻿Kabil'de patlama: Ölü ve yaralılar var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.