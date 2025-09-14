Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan hakem tepkisi: "Takımı çekmeyi düşündük"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilen Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan maçın ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

"İPTAL EDİLEN GOL AKLA MANTIĞA SIĞMIYOR"

Chobani Stadyumu çıkışısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan şunları söyledi:

"Fenerbahçe maçında bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük. Kimsenin kimseye bunu yapmanın hakkı yok. İptal edilen bir golümüz var. Akla, mantığa sığmıyor.

"BU MHK İLE OLMAYACAĞINI SÖYLÜYORUM"

Bu MHK ile olmayacağını açıkça burada dile getiriyorum. Geçen sezon da dile getirdik. Bugün de söylüyorum. Sözlerimin arkasındayım.

"GALİBİYET PRİMİ VERDİM"

Tüm oyuncuları tebrik ettim ve sarıldım. Galibiyet primi verdim. Herkes rahatsız ama çözülmüyor. Ekrana bir görüntü geliyor, maç içerisinde iki görüntü var ama ekrana bir görüntü geliyor. Çok değişik, kasıt var.

"BU İŞİN PEŞİNDEYİZ"

Federasyon ile görüşeceğiz. Bu şekilde bir şey, hiç kimsenin başına gelmemeli. Bu işin peşindeyiz. Kimsenin canı yanmasın, böyle yanmasın. Hata olur, biz hata olmaz demiyoruz. Bizler de hata yapıyoruz. Ama tek bir görüntü ile diğer açıları göstermeden hata başka bir şey, yazık."