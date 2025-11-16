Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 3. sırada zirve takibini sürdüren Trabzonspor ara dönemde kadrosunu sol kanat transferiyle güçlendirmeyi hedefliyor.

OLAIGBE'NİN PERFORMANSI YETERLİ GÖRÜLMEDİ

Teknik Direktör Fatih Tekke sezon başında Rennes'den transfer edilen Kazeem Olaigbe'den şu ana kadar istediği verimi alamazken Felipe Augusto ve Ernest Muçi'yi sol kanatta değelendirmek zorunda kalmıştı.

TRABZONSPOR BIRMANCEVIC'İ GÜNDEMİNE ALDI

Bir süredir transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sol kanat için yeni bir ismi gündemine aldı.

Bordo Mavililer daha önce Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği ancak yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifin Sparta Prag tarafından reddedilmesi üzerine geri adım attığı Sırp oyuncu Veljko Birmancevic'in durumunu yakın takibe aldı.

SPARTA PRAG 5 MİLYON EURO BEKLİYOR

Çekya basınında çıkan haberlerde, Sparta Prag ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Birmancevic'in satış listesine konulduğu ve 5 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde transferine onay verileceği ifade edildi.

TRANSFER YABANCI KONTENJANINA BAĞLI

Trabzonspor'un yabancı kontenjanındaki sorunu halletmesi halinde 27 yaşındaki Sırp kanat için teklif yapabileceği belirtiliyor.

FATİH TEKKE NWAKAEME'Yİ DE GERİ İSTİYOR

Öte yandan teknik direktör Fatih Tekke sezon başında sakatlığı nedeniyle lisansı çıkartılmayan Anthony Nwakaeme'nin de takıma dönmesine sıcak bakıyor.