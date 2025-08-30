Trabzonspor Cham'ın ayrılığını açıkladı: İşte transferin detayları!

Trabzonspor Avusturyalı on numarası Muhammed Cham'ı 600 bin Euro karşılığında bir yıllığına Slavia Prag'a kiraladı.

Çekya ekibinin yapılan anlaşma gereği 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham Saracevic'in, Slavia Praha Kulübüne, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Slavia Praha, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 600.000.-EUR ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Slavia Praha, Kulübümüze, 5.500.000.-EUR tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Slavia Praha, Kulübümüzle, satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %12,5’ini ödeyecektir."