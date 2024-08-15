Trabzonspor direnemedi. Avrupa Ligi macerası son buldu

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Rapid Wien ile karşı karşıya geldi.

AVRUPA LİGİ MACERASI SON BULDU

Allianz Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip bordo-mavilileri 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Avusturya ekibine galibiyeti getiren golleri 77. Dakikada Matthias Seldi ve 87. dakikada Christoph Leng kaydetti. Bu sonuç ile birlikte toplam skorda 3-0’ı bulan Rapid Wien adını bir üst tura yazdırdı.

Temsilcimizde Malheiro ise 85. dakikada kırmızı kart gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEKLER

UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek olan Trabzonspor ise play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen ve Polonya'nın WKS Slask Wroclaw Slask eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.