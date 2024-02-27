Trabzonspor dünya yıldızını transfer edecek. Bomba gelişme

Turgay Beşyıldız
Trabzonspor dünya yıldızını transfer edecek. Bomba gelişme
Trabzonspor'un, önümüzdeki sezon transfer hedeflerinden biri olduğu öne sürülen Marco Reus ile ilgili, bir iddia dolaşıyor.

Karadeniz ekibi, sezon sonunda transfer operasyonu yapmaya şimdiden hazırlanırken Marco Reus ismi son günlerde sıkça anılmaya başladı.
Bordo mavililerin, bu transfer için elindeki en iyi destek Thomas Meunier.
Trabzonspor’un kısa bir süredir gündeminde olduğu belirtilen ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın görüşme yaptığı ileri sürülen Marco Reus için Belçikalı sağ bek Meunier devreye girdi.

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Belçikalı Thomas'ın eski takım arkadaşı ile Avcı’nın yaptığı görüntülü konuşmaya dahil olduğu iddia edildi. Meunier’in Reus’a, son basın toplantısında da tesislerde idman öncesi söylediği “Borussia Dortmund'da olmayan imkanlar burada var.” İfadelerini kullandığı öne sürüldü.
Reus’a Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarının görüntülerini ve o sezonki maç ve de tribün detaylarınıda gönderdiği söyleniyor.
Almanya'nın güçlü takımlarından Borussia Dortmund altyapısında yetişen 34 yaşındaki Alman futbolcu Reus, 2005 yılında bedelsiz olarak LR Ahlen’e transfer olmuştu.
2009 yılında M.Gladbach’a 1 Milyon Euro’ya transfer olan Marco Reus, burada gösterdiği performans sonrasında 2012’de, tam 17 Milyon Euro’ya yeniden yetiştiği Borussia Dortmund’a dönmesi o günlerde gündem olmuş, Alman basınında günlerce değişik yorumlarla yazılmıştı.
Alman ekibinin efsaneleri arasına da giren yetenekli 10 numara, 12 yıldır burada forma giyerken, Dortmund formasıyla 416 maça çıktı ve 167 gol 127 asiste imza atmıştı.
Futbol kariyeri boyunca 613 maça çıkan Reus, 237 gol atıp 159 asist kaydetti.
Almanya Milli Takımında da 48 maça çıkan Reus 16 gole imza atmıştı.
Yıldız futbolcu, bu sezon ise takımıyla 28 maça çıkarken, 6 gol 6 asistle oynadı.

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