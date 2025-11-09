Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Manisa Basket, evinde Trabzonspor’u konuk etti. Muradiye Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodu 26-26 eşitlikle sonuçlanırken, ilk devrenin son dakikası içerisinde baskıyı arttıran konuk takım devreyi 56-48 önde tamamladı.

3. periyotta da üstünlüğünü koruyup son 10 dakikaya 74-64 önde giren Trabzonspor, maçtan 82-93 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi sayıyla Manisa Basket’te 23 sayıyla Mintz oldu. Manisa Basket, ligde 7 haftada 5. yenilgisini alırken Trabzonspor ise bu maçın ardından 4. kez galip geldi.