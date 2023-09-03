Trabzonspor eski oyuncusu Berat Özdemir’i kiraladı

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Saudi Pro League’de, ön libero da iyi maçlar çıkaran Berat, kulübü Al-Ettifaq’a kiralık bedeli olarak bile bir ödeme yapmadan, Trabzonspor’a kiralık olarak kadroya katıldı.

Trabzonspor, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Steven Alzate işini resmileştirmeye çalışırken, bu arada; sağ gösterip, sol vurdu.

Eski oyuncusu Berat Özdemir’i geçtiğimiz sezon S.Arabistan Ligi takımlarından Al-Ettifaq’a bonservisiyle veren Bordo Mavililer, ön libero arayışındaki teknik patron Nened Bjelica’nın istekleri doğrultusunda; Berat’ı, kiralık olarak bu akşam Trabzonspor kadrosuna kattı.

Berat Özdemir’in Arabistan’dan bu gece havayoluyla ayrılacağı ve yarın sabah erken saatlerde Türkiye’de olacağı öğrenildi. Yarın İstanbul’da sağlık kontrolünden geçecek olan Berat’ a, bu sezonluk Türk lirası üzerinden, takım içerisinde dengeleri sarsmayacak normal bir maaş ödeneceği belirtilirken, oyuncunun durumu KAP’a bildirildikten sonra, resmi olan kesin ödenecek rakamında açıklanacağı ifade edildi.

25 yaşında 1,86 boyundaki ön libero, Aslen Gineli Fransız, 23 yaşındaki oyuncu ön libero Batista Mendy’in Trabzonspor’a karşı olan isteksiz duruşuna, istekli bir tavır göstererek; ‘’Trabzonspor’da şampiyonluk yaşadım. Geçtiğimiz sezonda ayrılmayacaktım ama hoş olmayan bir konudan sebep S.Arabistan’a transfer oldum. Kiralık olarak dönsem de mutlu oldum.’’ dediği öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Trabzonspor’un bir önceki yönetim kurulundan yetkili ve önemli bir ismin, bu oyuncu ile alakalı birine, telefonda ağır hakaret etmesinin ardından, Berat’ın kendisine yapılan bu ağır hakareti duymasından ötürü, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmiş ve Suudi Arabistan Ligi’ne transfer olmuştu.

İKİNCİ BİR ÖN LİBERO DAHA GELİYOR

Öte yandan, Berat Özdemir’in ardından Trabzonspor, Avrupa Liglerindeki bir takımda orta saha oynayan, gurbetçi olmayan bir Türk futbolcusunu da, önümüzdeki hafta içerisinde kadroya katmak için çalışmalara başladı.

Sözkonusu orta saha oyuncusunun, A milli takım oyuncusu olduğu da vurgulandı.

Diğer yandan Berat'ın Trabzonspor'a kiralık gelmesi ile birlikte Doğucan Haspolat'a yurt içinden ve yurt dışından transferin devam ettiği ülkelerden teklif geldi. Doğucan için istenilen rakamın 400-500 bin Euro civarında olacağı ifade edildi.