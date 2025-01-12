Trabzonspor evinde Antalyaspor'u ağırlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor evinde Antalyaspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Saat 16.00 başlayacak maçı Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor saat 16:00'da kozlarını paylaşacak.

Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile Mehmet Akıncık yapacak. VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da ise Süleyman Özay görev alacak.

57.RANDEVU

İki takım arasındaki rekabet 2. ligde 1968 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 56’sı Süper Lig, 12’si 2’nci Lig ve 8’i Türkiye Kupası olmak üzere 76 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 43, Antalyaspor’un 15 galibiyeti bulunurken, 18 maç beraberlikle tamamlandı. Süper Lig’deki 56 maçta Trabzonspor’un 32, Antalyaspor’un 10 galibiyeti bulunurken, 14 maç da berabere sonuçlandı. İki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Antalya’da oynadıkları mücadele 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Lundstram, Batagov, Arif, Mendy, Ozan Tufan, Cham, Visca, Nwakaeme, Banza

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Gerxhaliu, Thalisso

Son Haberler
Porsuk Çayı’nda su samuru görüldü
Porsuk Çayı’nda su samuru görüldü
Sahilde ölü yunus buldu
Sahilde ölü yunus buldu
Şırnak’ta kömür yüklü TIR’da eli geçirildi! 50 kilo. 15 gözaltı
Şırnak’ta kömür yüklü TIR’da eli geçirildi! 50 kilo. 15 gözaltı
Uludağ'da tatil izdihamı! Uzun kuyruklar oluştu tur otobüsleri yolda kaldı... Otellerine yürüyerek gittiler
Uludağ'da tatil izdihamı! Uzun kuyruklar oluştu tur otobüsleri yolda kaldı... Otellerine yürüyerek gittiler
Gaziantep'te taksiciyle tartışan yolcu kaputa çıktı
Gaziantep'te taksiciyle tartışan yolcu kaputa çıktı