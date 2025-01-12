Trabzonspor evinde Antalyaspor'u ağırlıyor

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor saat 16:00'da kozlarını paylaşacak.

Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile Mehmet Akıncık yapacak. VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da ise Süleyman Özay görev alacak.

57.RANDEVU

İki takım arasındaki rekabet 2. ligde 1968 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 56’sı Süper Lig, 12’si 2’nci Lig ve 8’i Türkiye Kupası olmak üzere 76 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 43, Antalyaspor’un 15 galibiyeti bulunurken, 18 maç beraberlikle tamamlandı. Süper Lig’deki 56 maçta Trabzonspor’un 32, Antalyaspor’un 10 galibiyeti bulunurken, 14 maç da berabere sonuçlandı. İki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Antalya’da oynadıkları mücadele 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Lundstram, Batagov, Arif, Mendy, Ozan Tufan, Cham, Visca, Nwakaeme, Banza

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Gerxhaliu, Thalisso