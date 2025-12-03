Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Trabzonspor Vanspor'u ağırladı.

Tek maç eleme usulü oynanan karşılaşmada sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Trabzonspor taraftarı önünde Vanspor'u 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda adını gruplara yazdırdı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmada 65'inci dakikada Danylo Sikan ile öne geçen Bordo Mavililer, 84'te Olaigbe'nin kornerden yaptığı ortada Muhammed Çavuşoğlu'nun kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Kupada üst üste iki sezon final oynayan Trabzonspor, Vanspor karşısında etkili bir oyun ortaya koyamasa da süprize izin vermedi.