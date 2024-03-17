Trabzonspor Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu. Abdullah Avcı mı İsmail Kartal mı?

Süper Lig'de haftanın maçı Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe dev maçta karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak maçın hakemi Halil Umut Meler.

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen yok. Sakatlığı geçen kaleci Uğurcan ise bu akşam oynayacak.

Sarı-lacivertlilerde ise sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş bu akşam forma giyemeyecek.

Fenerbahçeli taraftarlar stada alınmayacak. Trabzonsporlu taraftarların ise biletlerin tamamını aldığı belirtiliyor.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE İLK 11'LER

Karşılaşma Abdullah Avcı ile İsmail Kartal'ı da karşı karşıya getirecek. İki teknik adamın da takımlarını sahaya galibiyet için sürmesi bekleniyor.

Muhtemel 11'ler şöyle:

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Deswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.