Trabzonspor - Fenerbahçe maçı başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı başladı

Süper Lig’de haftanın maçında Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Maçta ilk gol ilk yarının son bölümünde Fred'den geldi. Fenerbahçe, maçta 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe, Papara Park'ta karşılaşıyor. Türkiye'de tüm gözler dev maça çevrildi. Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Fenerbahçe puan kaybı yaşamak istemiyor. Trabzonspor ise Göztepe mağlubiyetinin ardından galibiyet serisine başlamak istiyor. Merakla beklenen maçta ilk düdük çaldı.

İşte 2 takımın 11'leri:

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Çağlar, Szymanski, Amrabat, Fred, Tadic, Maximin, En Nesyri

TRABZONSPOR BASKILI BAŞLADI

Trabzonspor ilk 15 dakikada savunma önünde baskı kurarak Fenerbahçe’nin atağa çıkmasına engel oldu. Ayrıca bordo mavililer baskı sonrası rakip kaleye tehlikeli ataklar gerçekleştirdi. Fenerbahçe tarafı ise rakibinin baskısına çözüm bulmakta zorlanıyor.

Trabzonspor ilk 15 dakikada 2'si isabetli, 3'ü isabetsiz, 1'i savunmada kalan 6 şut atarken, Fenerbahçe henüz şut atamadı.

Sarı lacivertliler, 20. dakikadan sonra üst üste etkili ataklar gerçekleştirdi ama aradığı golü bulamadı. maçın yarım saatlik bölümü oldukça tempolu geçti.

İLK GOL GELDİ

Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan maçta ilk gol 43. Dakikada geldi. Trabzonspor'da Edin Visca, kendi yarı alanının sağında Mert Müldür'e kaptırdğı top sonrası Fenerbahçe kontra atağa çıktı. Mert Müldür topu hızla hücum kaleye sürerek sol kanatta En Nesyri'ye yerden pasını verdi. En Nesyri'nin ceza sahasına yerden açtığı ortada Fred, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Ayrıntılar geliyor...

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