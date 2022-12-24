Trabzon'daki dev maçta kırmızı kart ve gol

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki gergin maçta ilk yarıdaki sarı kart yağmurundan sonra ikinci yarının hemen başında kırmızı kart çıktı.
İlk devrenin uzatma anlarında sarı kart gören Crespo, 57. dakikada Abdülkerim'e faul yapınca ikinci sarı kart ve kırmızı kart gördü.
Sarı lacivertli takım 10 kişi kaldı.
TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ
Bu olaydan 3 dakika sonra Trabzonspor Maxi Gomez'in attığı golle 60.dakikada 1-0 öne geçti.
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