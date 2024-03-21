Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşananları ilk kez anlattı

Sky Sports ile yaptığı röportajda Djiku, "Trabzonspor maçının ardından yaşananlar bizi önce korkuttu, çünkü bir taraftarın saldırıya geçebileceği bir durumdu ve ne olacağını kestiremiyorsunuz" dedi.

Djiku, maç sonrası yaşananları şöyle anlattı: "Maç sonunda sahanın ortasına gidip galibiyeti kutlarken, bir taraftarın sahaya girdiğini fark ettik. Aniden etrafımızdaki insan sayısı arttı ve her şey çok çabuk gelişti. Takım arkadaşlarımızdan bazıları kendilerini korumak zorunda kaldı. Ben şahsen herhangi bir darbe almadım ve bu yüzden kendimi şanslı sayıyorum."

29 yaşındaki savunma oyuncusu, "Soyunma odasına döndüğümüzde hâlâ şoktaydık. Oyuncuların güvenliği kulüplerin sorumluluğundadır. Olayları izlerken, Türk futbolu adına gerçekten üzücü sahnelerle karşılaştığımızı hissettik" ifadelerini kullandı.