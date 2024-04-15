Trabzonspor forvetini buldu

Muhammed Mirza Şeker
Trabzonspor forvetini buldu
Bu sezon 34 karşılaşmada 17 gol kaydeden 29 yaşındaki Bruno Petkovic için Bordo Mavililer seferberlik başlattı.

Bruno Petkovic, 2.5 milyon euro'luk serbest kalma bedeliyle Trabzonspor'un transfer listesinin en başında yer alıyor.

Trabzonspor, forvet hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.

Sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki Nijeryalı golcü İheanacho ve Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Rumen forvet Draguş ile görüşmeler yapan Karadeniz ekibi, daha önce de gündeme gelen Bruno Petkovic'e yönelmiş durumda.

Bjelica döneminde de transferi için yoğun çaba sarf edilen 29 yaşındaki Hırvat futbolcu, bu sezon Dinamo Zagreb ile çıktığı 34 maçta 17 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, 2024 yılı içinde Hırvatistan Milli Takımı formasıyla 5 maçta 3 gol atan Petkovic'in formda olduğu görülüyor.

19 Eylül 2023 tarihinde kulübüyle olan sözleşmesini iki yıl daha uzatarak 2025'e kadar anlaşma sağlayan Petkovic, sözleşmesine 2.5 milyon euro serbest kalma maddesi ekletti. Trabzonspor yönetimi bu bedeli ödemeye hazır görünüyor. 1.93 boyundaki oyuncuyu ikna etmek için bazı yöneticilerin Hırvatistan'a gideceği belirtiliyor.

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Sezon başında Bjelica'nın talep ettiği ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği tecrübeli futbolcunun transferi için görüşmeler sürüyor. Trabzonspor'un aynı zamanda forvet hattı için Paul Onuachu'yu yeniden kiralamayı düşündüğü ifade ediliyor.

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