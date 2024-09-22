Trabzonspor, Gaziantep FK maçını bekliyor

Kaynak: İHA
Trabzonspor, Gaziantep FK maçını bekliyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Gaziantef FK maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayarak, Gaziantep'e hareket etti.

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Tedavileri süren Savic, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Orsiç, Serkan Asan, Poyraz ve kırmızı kart cezalısı Visca 22 kişilik kafilede yer almadı.

aw292773-05.jpgBordo-mavililerin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, M. Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Borna Barisic, Serdar Saatçı, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Arseniy Batagov, John Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Umut Güneş, Anthony Nwakaeme, Cihan Çanak, Enis Bardhi, Muhammed Cham, Denis Draguş, Umut Bozok ve Simon Banza."

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