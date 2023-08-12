Trabzonspor gözünü Hamsik'in takım arkadaşına dikti

Turgay Beşyıldız - YENİÇAĞ

Petkovic, Tochi Chukwuani, Makouta gibi isimler konusunda, kulüpleriyle ya da menajerleriyle bilgi alışverişi yapan, ancak transferlerinde çok ciddi mesafeler kat edemeyen Trabzonspor, rotayı Belçika’ya çevirdi.

Trabzonspor’un Belçika Ligi'ndeki hedefi Patrik Hrosovsky.

Belçika'nın Genk takımında, orta alanın merkezinde hem 6 hem de 8 numara pozisyonunda görev yapan Slovakyalı futbolcu, Bordo Mavililer'in gündemine girdi. 2019 yılında 5 milyon Euro bonservis bedeliyle, Viktoria Plzen'den Genk’e transfer olan Slovakya A Milli Takımı oyuncusu, bu yeni sezonda oynadıkları 2 karşılaşmanın birinde ilk 11' de yer alırken, 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon takımının en istikrarlı isimlerinden biri olarak gösterilmişti.

Lig de 34 maç olmak üzere; toplam 42 maçta formayı terleten Hrosovsky, 3 gol ve 4 asistle skora katkı sağlamıştı.

Bordo Mavili takımın teknik direktörü Nenad Bjelica’nın ‘box to box’ oynayan transfer tanımına uyan tecrübeli futbolcu, Marek Hamsik’in, Slovakya A Milli Takımı’ndan da arkadaşı. Ülkesinin milli formasını 49 kez giyen Hrosovky’nin, KRC Genk'in 2025’e kadar kontratı bulunması, bu transferde sıkıntı yaratacak gibi.

Trabzonspor, Hrosovky için maliyet araştırması yaptırırken, orta saha transferinin kesinlikle bu ay sonuna kadar yapılmasını planlıyor.