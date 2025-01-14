Trabzonspor gözünü Zubkov'a dikti!

Trabzonspor gözünü Zubkov'a dikti!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u beş golle geçen Trabzonspor gözünü Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov'a çevirdi

Trabzonspor devre arası transfer döneminde ilk hedefini belirledi. Bordo mavili takım Shakhtar Donetsk'te forma giyen 28 yaşındaki futbolcu Oleksandr Zubkov'u transfer etmek istiyor. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen 10 numara ve sol kanatta da görev yapabilen oyuncuyu Şenol Güneş kadrosuna dahil etmek amacında.

Bu sezon Premier Lig’de çıktığı 12 maçta 5 gol ve 5 asistle oynayan Ukraynalı oyuncu için Trabzonspor 4 milyon euro önerdi. Önümüzdeki günlerde iki kulübün transfer için görüşmeleri sürdüreceği öğrenildi. Zubkov Macaristan ekibi Ferencvaros'ta kiralık oynarken Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.

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