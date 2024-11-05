Trabzonspor hakemlere karşı harekete geçiyor. TFF’ye çıkarma yapacaklar

Trabzonspor’un kendi evinde Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olduğu maç sonrası hakem tartışmaları devam ediyor. Maç sonrası hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor tarafı hakeme sert tepki gösterdi.

Önce Galatasaray-Beşiktaş maçında ardından Trabzonspor-Fenerbahçe maçında verilen tartışmalı hakem kararları sonrası spor gündeminin gözü TFF’ye ve MHK’ye çevrildi.

Fenerbahçe maçı sonrası sert açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan harekete geçme kararı aldı. Fanatik’te yer alan habere göre Doğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşerek hakemler konusundaki rahatsızlıklarını dile getirecek.

Görüşme öncesinde sezon başından bu yana Trabzonspor’un aleyhine yapılan hatalarla ilgili görsel bir sunum da hazırlandığı ifade edildi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile birebir görüşme talep eden Doğan’ın ayrıca bir basın toplantısı da düzenleyerek TFF’den taleplerini kamuoyuna da duyurucağı belirtildi.

ERTUĞRUL DOĞAN, FENERBAHÇE MAÇI SONRASI NE DEMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe’ye son dakikada 3-2 mağlup oldukları maç sonrası hakemler konusunda sert ifadeler kullanmıştı. Doğan, "Saha dışındaki şerefsizlere yenildik. Trabzonspor şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz. Artık sonuna geldi bu iş. Ya bu saatten sonra herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası adama haddini çok sert şekilde bildirecek” ifadelerini kullanmıştı.