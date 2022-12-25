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Ahmet Ağaoğlu'ndan iddialı sözler. 'Trabzonspor her zaman zirveye oynayacaktır'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 09:31
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'Trabzonspor her zaman zirveye oynayacaktır' Ahmet Ağaoğlu'ndan iddialı sözler

Ahmet Ağaoğlu'ndan iddialı sözler. 'Trabzonspor her zaman zirveye oynayacaktır'
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Galibiyette taraftarın payının çok büyük olduğunu aktaran Ağaoğlu, "Her şeyden önce taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bugün aldığımız galibiyette onların payı çok büyük. Hiçbir şekilde maç öncesi oluşturulmaya çalışılan olumsuz algılarla tahriklere kapılmadan 90 dakika boyunca, hatta 100 dakika boyunca takımımızı desteklediler. Seyirci özelinde konuşursak geçen seneki 12'nci adam, taraftar gücümüz maça ağırlığını koydu." ifadelerini kullandı.

Galibiyetten dolayı oyuncuları kutlayan Ağaoğlu, "Alınlarından öpüyorum. Hocamız Abdullah Avcı, teknik heyet ve emeği geçen herkesi kutluyorum ancak bu sadece bir kazanılmış maç. Fatih Karagümrük maçından 3 puan almadığımız takdirde bu 3 puan çok fazla anlam ifade etmez. Aynı ciddiyetle, aynı mücadele gücünü ortaya koyarak devam etmeliyiz. Eğer zirve diye bir yarış varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır. Trabzonspor her zaman zirveye oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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