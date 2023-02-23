Trabzonspor'da Basel maçı 11'i belli oldu

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre'de Basel ile karşı karşıya gelecek.
Bordo mavili takım Trabzon'daki ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Temsilcimize tur için beraberlik yetecek.
St. Jakob Park'ta oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak maç TV8'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımını sahaya şu onbirle sürmesi bekleniyor:
Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Larsen, Siopis, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez.
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