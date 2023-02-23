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Trabzonspor'da Basel maçı 11'i belli oldu

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play off turu rövanşında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımıyla karşılaşacak. Avcı, sahaya süreceği 11'i belirledi

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 07:57
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Trabzonspor İsviçre'de Basel karşısında

Trabzonspor'da Basel maçı 11'i belli oldu
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre'de Basel ile karşı karşıya gelecek.

Bordo mavili takım Trabzon'daki ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Temsilcimize tur için beraberlik yetecek.

St. Jakob Park'ta oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak maç TV8'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. 

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımını sahaya şu onbirle sürmesi bekleniyor:

Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Larsen, Siopis, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez.

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