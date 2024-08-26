Trabzonspor Josh Brownhill için harekete geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor Josh Brownhill için harekete geçti

Trabzonspor, Burnley forması giyen Josh Brownhill'i transfer etmek istiyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'nin kaptanı Josh Brownhill için Trabzonspor'un 4 milyon euro teklif ettiği bildirildi.

Athletic'te yer alan habere göre, sözleşmesinin son yılına giren 28 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililer 4 yıllık sözleşme ve 4 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Haberde, Trabzonspor'un ilgisinin yanı sıra Premier Lig'den bazı takımların da Brownhill'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Trabzonspor'un teklifinin Burnley'deki mevcut kontratından daha iyi olduğu vurgulanırken, İngiliz orta sahanın kulübüyle yeni sözleşme imzalama ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi.

İngiltere'de yaz transfer dönemi bu cuma günü sona eriyor.

Josh Brownhill Kimdir?

Futbol kariyerine Manchester United'ın altyapısında başlayan Josh Brownhill, daha sonra Preston'a transfer oldu. Preston'da A takıma yükselen Brownhill, Barnsley ve Bristol City'de de forma giydi. 2019/20 sezonunun devre arasında Burnley'ye transfer olan deneyimli oyuncunun kontratı sezon sonunda bitiyor. Bu sezon Championship'te 3 maçta görev alan Brownhill, 2 gol kaydetti.

Son Haberler
Altının kilogram fiyatı uçuşa geçti Ekonomi
Altının kilogram fiyatı uçuşa geçti
Özcan Deniz eşini hedef alan kız kardeşine seslendi: Akşamı bekle Gündem
Özcan Deniz eşini hedef alan kız kardeşine seslendi: Akşamı bekle
Yolda bitkin bulduğu leyleği her gün 1 kilo ciğer vererek besledi Yaşam
Yolda bitkin bulduğu leyleği her gün 1 kilo ciğer vererek besledi
Gram altın tarihinde bir ilk: 2800 lirayı aştı Ekonomi
Gram altın tarihinde bir ilk: 2800 lirayı aştı
Okan Buruk taraftara patladı Spor
Okan Buruk taraftara patladı
Yargıtay son noktayı koydu. Boşanırken takıları alan kadınlara kötü haber Gözden Kaçmasın
Yargıtay son noktayı koydu. Boşanırken takıları alan kadınlara kötü haber
Özgür Özel eski genel başkanlarla görüştü. CHP’de kurultay için hazırlıklar sürüyor Gündem
Özgür Özel eski genel başkanlarla görüştü. CHP’de kurultay için hazırlıklar sürüyor