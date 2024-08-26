Trabzonspor Josh Brownhill için harekete geçti

İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'nin kaptanı Josh Brownhill için Trabzonspor'un 4 milyon euro teklif ettiği bildirildi.

Athletic'te yer alan habere göre, sözleşmesinin son yılına giren 28 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililer 4 yıllık sözleşme ve 4 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Haberde, Trabzonspor'un ilgisinin yanı sıra Premier Lig'den bazı takımların da Brownhill'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Trabzonspor'un teklifinin Burnley'deki mevcut kontratından daha iyi olduğu vurgulanırken, İngiliz orta sahanın kulübüyle yeni sözleşme imzalama ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi.

İngiltere'de yaz transfer dönemi bu cuma günü sona eriyor.

Josh Brownhill Kimdir?

Futbol kariyerine Manchester United'ın altyapısında başlayan Josh Brownhill, daha sonra Preston'a transfer oldu. Preston'da A takıma yükselen Brownhill, Barnsley ve Bristol City'de de forma giydi. 2019/20 sezonunun devre arasında Burnley'ye transfer olan deneyimli oyuncunun kontratı sezon sonunda bitiyor. Bu sezon Championship'te 3 maçta görev alan Brownhill, 2 gol kaydetti.