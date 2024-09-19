Trabzonspor - Kayserispor maçının kırılma anını açıkladı

Trabzonspor 1. Lige (Zamanın Süper Ligi) çıktığında Lig şampiyonlukları dahil, bir çok kupayı Trabzonspor müzesine getiren ve 83 yaşında vefat eden efsane başkan Şamil Ekinci'ye, bir dakikalık toplu alkış ve saygı duruşu ile maç başladı.

Bir dakikalık toplu alkışın, önemli anlam taşıdığı efsane merhum başkan M.Şamil Ekinci'nin döneminde kazanılan 13 adet resmi kupa, protokol tribününün önündeki saha kenarında, maç başlayana kadar sergilendi.

Sakat olan Hüseyin, Enis Destan cezalı olan Edin Visca ve statü gereği oynayamayan M. Cham, S.Saatçı ve Simon Banza gibi altı oyuncudan yoksun sahaya çıkan ev sahibine karşı, konuk ekip Bellona Kayserispor'da da; C. Mane ve İranlı ismi Hosseini dahil, beş oyuncusu sakat oldukları için kadroda olmayanlardı.

Yağmura hasret kalan denizi çalınmış bu şehrin; nihayet bu ıslak geçen gecesindeki bu tehir karşılaşmasında, sarı- kırmızılılara VAR'daki İlker Coşkun'un teklifi ile gelen penaltı atışını, Ganalı Attamah kullandı. Uğurcan, bu topu sağ köşeden nefis çıkararak gole izin vermedi.

Bu penaltı pozisyonunu başlatan atağın hemen başlangıcında, Kayserisporlu Boa Morte'nin yaptığı faulü 'es' geçen İstanbul Bölgesi'nden orta hakem Mehmet Türkmen, bu anlık dersten sınıfta kaldı!

Bu kaçan penaltıdan iki dakika sonra Kayserispor, ceza atışında yapamadığı golü Hasan Ali Kaldırım ile yaparak, deplasmanda 1-0 öne geçti.

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Bu golden de yine iki dakika sonra, bordo-mavilerde sakatlanan Saviç, yerini Ozan Tufan'a bıraktı.

"Erciyes'in Kurtları"nın teknik adamı Burak Yılmaz'ın ekibi, golden sonra sıkı kapanıp, sahasından 2. ve 3. bölgeye süratli iyi çıkışlar yaptı.

Maçın başlama düdüğü ile hızını arttıran yağmur, Trabzonspor takımının sevdiğiydi. Yağmurla beraber beraberlik için oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışan Trabzon ekibi, Bardhi'nin üst direkten dönen şutu ile gol sinyalini verdi.

Konuk ekip kontraataklara isabetli çıktı. Özellikle sağ kanattaki Portekizli Boa Morte, Trabzonspor defansına çok sıkıntılı anlar yaşattı. Eğer son vuruşları iyi yapabilseydi, Kayserispor devre arasına en az iki ya da üç farkla önde girerdi, kesin.

Trabzonspor'da bile olmayan özellikteki Boa Morte, ev sahibinde olsaydı bu gece, izlediğimiz durumun tersi olurdu.

Şenol Güneş, ikinci yarıya başlarken bekleneni, yapması gerekeni gerçekleştirdi. Orsic ve Bardhi'yi soyunma odasında bıraktı. Efe Poyraz ve Nwakaeme ile başladı.

Burak Yılmaz'ın ekibi 1-0 öne geçtikten sonra, arkada ve önde dörtlü olmak üzere sekizli defans bloğu oluşturdu.

Orta sahada Cihan'ın gayretleri ve çırpınışları yetmeyince, iki ağır adam Ozan ve Okay, Kayserispor forvet hattına kendi bölgelerinde zamanında basamayınca, konuk ekip ev sahibinin tarlasına sık sık girip çıkmaya başladı. Yunanlı oyuncu Siopis'i ve Slovak Hamsik'i bu gece aramadım değil!

Bireysel kabiliyete sahip Nwakaeme ile biraz canlanan bordo- mavillerin hücum hattı, bu arada Efe Poyraz ile golü bulduysada o gol de ofsayta kurban gitti!

Bu 90 dakikada insiyatif haklarını genelde Kayserispor lehine kullanan İstanbul Bölgesi! hakemi Mehmet Türkmen, sarı- kırmızılı oyuncuların her faulde sık sık yere yatıp vakit geçirmelerine ise göz yumdu. Özellikle konuk ekibin kalecisi Onurcan Piri'nin aut atışlarındaki çok yavaş davranışlarınıda 'eyvallah'dedi!

Maçın 87. dakikasına 2-0 galip giren Kayserispor'da Kaptan Gökhan'ın, Umut Bozak'a yaptığı faulden sonra ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalması, takımını on kişi bıraktı. İşte bu geceki maçın kırılma anı bu andı.

İkinci yarıda Dragus'un yerine oyuna giren Umut Bozuk'un, son dakikaya girilirken attığı gol Trabzonspor'a yedi dakikalık uzatmalarda umut oldu.

Uzatma süresindeki yedi dakikaya 2-1 mağlup giren Karadeniz ekibi, taraftarlarınıda arkasını alarak yoğun baskı kurdu ve altı pasın içinde topa son vuruşu yapan Denswil ile uzatmaların son dakikasında beraberliği yakaladı. Tribünler yumak oldu sevinçten havalara uçtu!

Nwakame'nin oyuna girişiyle güven, moral ve güç bulan Trabzonspor, bu geceki kötü futbolunu 2-2'lik skorla ve bir puanla kapatması ise gecenin aydınlığı oldu!