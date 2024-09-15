'Trabzonspor maçı derbi değil'. Feyyaz Uçar’dan çok konuşulacak sözler

Beşiktaş'ın Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Trabzonspor ile bugün saat 20:00’da karşı karşıya gelecekleri maç için önemli açıklamalarda bulundu.

“TRABZONSPOR MAÇI DERBİ DEĞİL”

Feyyaz Uçar, şimdiye kadar oynayacaklarını en zor maçın Trabzonspor olacağını belirterek, ''Kendi açımızdan konuşmam gerekirse sezona iyi başladık iyi bir takım oluşturduk. Doğal olarak fikstür gereği zorlu maçlar olabilir. Bugün şu ana kadar oynadığımız maçların en zoru olacak. Trabzonspor benim oynadığım zamanlardan beri en zor deplasmandır. Tabi ki bir derbi değil. Aynı şehrin iki takımı değiliz ama Türk futbolunun iki büyük takımıyız. Öncelikle tabi güzel bir futbol olsun. Biz Beşiktaş taraftarı olarak maçı galibiyetle sonlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ŞENOL GÜNEŞ’E BAŞARILAR DİLERİM”

Beşiktaş’ın Eski Teknik Direktörü Şenol Güneş'e başarılar dileyen Feyyaz Uçar, ''Şenol Güneş, ülkemizin bir hocası. Milli takımımızda dünya üçüncülüğü var. Kendisine o açıdan sevgimiz ve saygımız sonsuzdur. Trabzonspor'da hocamıza başarılar dileriz, bizde başardıkları için de teşekkür ediyoruz. Futbolun güzelliği burada her zaman dostlarla tekrar karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Hocamızın da elbette ki hedefi galibiyet olacak. Takıma yeni gelen hocalar havayı değiştirirler. Takımın rekabeti artar kimyası değişir. Galibiyet için çıkacaklar sahaya” dedi.

''JOAO MARİO, GİOVANNİ VAN BRONCKHORST'UN ÇOK İSTEDİĞİ BİR OYUNCUYDU”

Benfica’dan transfer edilen Joao Mario hakkında konuşan Uçar, ''Joao Mario, Giovanni van Bronckhorst'un çok istediği bir oyuncuydu. Transfer komitemiz zaman zaman başka mevkilerde oynayan değişik oyuncular da aradılar. Fakat hocamız kesinlikle Mario'yu istiyordu. Her iki kanatta ve gerekirse forvet arkasında kullanabileceğini söyledi. Hüseyin Yücel ile uzun bir görüşmesi oldu ve sonunda ikna etti” ifadelerini kullandı.