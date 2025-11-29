TÜMOSAN Konyaspor yönetim kurulu üyeleri Celalettin Hakan Katırcı ve Remzi Mert Selek, görevlerinden istifa etti.

KONYASPOR AYRILIKLARI AÇIKLADI

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz yönetim kurulu üyelerimizden sayın Celalettin Hakan Katırcı ve sayın Remzi Mert Selek, gördükleri lüzum üzerine yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir. Kulübümüze vermiş oldukları emek ve katkılar için kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz."