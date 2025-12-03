Trabzonspor Basketbol Takımı'nın maskot ismi belli oldu.

Resmi sosyal medya hesabından 'BOVİ', 'KUZEY', 'KOÇARİ' ve 'FIRTINA' olmak üzere 4 farklı seçeneği anket oluşturarak taraftarın beğenisine sunan Trabzonspor, yapılan oylamada doğal olmayan girişler fark edildiğini açıkladı.

Bunun sonucunda bordo mavili kulüp, 'BOVİ' isminin konseptle daha uyumlu olduğuna kanaat getirildiğini açıklayarak yeni maskotunu duyurdu.

Basketbol maçlarında salonun enerjisini yükselten maskotlara ligimizde bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Fenerbahçe meşhur maskotu 'Yellow' ve Galatasaray'ın yakın zamanda duyurduğu 'Leo'ya şimdi de Trabzonspor'un 'BOVİ'si eklendi.