Trabzonspor Basketbol Takımı'nın maskot ismi belli oldu.

Resmi sosyal medya hesabından 'BOVİ', 'KUZEY', 'KOÇARİ' ve 'FIRTINA' olmak üzere 4 farklı seçeneği anket oluşturarak taraftarın beğenisine sunan Trabzonspor, yapılan oylamada doğal olmayan girişler fark edildiğini açıkladı.

Bunun sonucunda bordo mavili kulüp, 'BOVİ' isminin konseptle daha uyumlu olduğuna kanaat getirildiğini açıklayarak yeni maskotunu duyurdu.

Maskotumuzun ismini belirlemek için yapılan anket sürecinde doğal olmayan oy girişleri tespit edilmiştir.



Adil olmayan bu yapay etki nedeniyle, konsept uyumu ve ilk doğal oy akışı dikkate alınarak maskotumuzun adı BOVİ olarak belirlenmiştir.



Ailemize hoş geldin BOVİ ❤️💙 pic.twitter.com/oKgC64x1fp — Trabzonspor Basketbol (@TSBasketResmi) December 3, 2025

Basketbol maçlarında salonun enerjisini yükselten maskotlara ligimizde bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Fenerbahçe meşhur maskotu 'Yellow' ve Galatasaray'ın yakın zamanda duyurduğu 'Leo'ya şimdi de Trabzonspor'un 'BOVİ'si eklendi.