Trabzonspor Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor Göztepe ile karşılaşırken Mattia Ahmet Minguzzi pankartıyla sahaya çıktı.

AHMET MINGUZZII UNUTULMADI

Öte yandan Bordo-mavili ekibin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Futbolcularımız; Mattia Ahmet Minguzzi’nin hatırasını yaşatmak için isminin yazılı olduğu formayı imzalayarak ailesine teslim etti. Hep kalbimizde olacaksın Ahmet." ifadeleri kullanıldı.