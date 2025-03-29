Trabzonspor Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor Göztepe ile karşılaşırken Mattia Ahmet Minguzzi pankartıyla sahaya çıktı.
AHMET MINGUZZII UNUTULMADI
Öte yandan Bordo-mavili ekibin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Futbolcularımız; Mattia Ahmet Minguzzi’nin hatırasını yaşatmak için isminin yazılı olduğu formayı imzalayarak ailesine teslim etti. Hep kalbimizde olacaksın Ahmet." ifadeleri kullanıldı.
Futbolcularımız; Mattia Ahmet Minguzzi’nin hatırasını yaşatmak için isminin yazılı olduğu formayı imzalayarak ailesine teslim etti.— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 29, 2025
♾️Hep kalbimizde olacaksın Ahmet pic.twitter.com/LA6m7Oc1Y2