Trabzonspor Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı

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Trabzonspor Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı

Trabzonspor, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor Göztepe ile karşılaşırken Mattia Ahmet Minguzzi pankartıyla sahaya çıktı.

AHMET MINGUZZII UNUTULMADI

Öte yandan Bordo-mavili ekibin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Futbolcularımız; Mattia Ahmet Minguzzi’nin hatırasını yaşatmak için isminin yazılı olduğu formayı imzalayarak ailesine teslim etti. Hep kalbimizde olacaksın Ahmet." ifadeleri kullanıldı.

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