Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi dördüncü hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Trabzonspor'u konuk etti.

Pamukkale Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 24-21 Trabzonspor önde tamamlarken, soyunma odasına 48-43 Merkezefendi Belediyesi üstün gitti.

Son çeyreğe 65-62'lik üstünlükle giren ev sahibi ekip, maçı da 84-75 kazandı.

Bu sonuçla Merkezefendi Belediyesi ikinci galibiyetini, Trabzonspor da ikinci yenilgisini aldı.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te 27 sayı atan Griffin maçın en skorer ismi oldu. Denizli temsilcisinde 25 sayıyla oynayan Smith de galibiyette önemli rol oynadı.

Trabzonspor'da ise Grant 19, Okben Ulubay 15 ve Tinkle 11 sayı kaydetti.

Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında Trabzonspor, Anadolu Efes'i konuk edecek. Merkezefendi Belediyesi Basket ise Manisa Basket deplasmanında parkeye çıkacak.