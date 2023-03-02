Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oluyor. Bordo - Mavililer seçim kararı aldı

Gazeteci Umut Eken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa kararı aldı. Ağaoğlu istifa dilekçesini yazıp, imzaladı" dedi.

Eken, şöyle devam etti:

"Ahmet Ağaoğlu, yönetimden bazı isimlerin ‘Olağanüstü kongreye gidelim’ önerisinin ardından, ‘Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın’ karşılığını verdi.

Trabzonspor yönetimi, 9 imza ile ‘Olağanüstü kongreye gidelim’ kararı aldığı anda Ağaoğlu istifa dilekçesini sunacak.

Ağaoğlu’nun kararı net. Geri dönüşü yok. Kesin bırakıyor.

Asbaşkan Ertuğrul Doğan başkanlık için adaylık çalışmalarına başladı bile."

BUGÜN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Gazeteci Umut Eken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istifa kararı aldığını öne sürdü.

TRT Spor'da yer alan habere göre ise, Trabzonspor'un Genel Kurul kararını bugün açıklaması bekleniyor.